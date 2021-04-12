Прокуратура готова защитить права пассажиров авиарейсов, задержка которых произошла из-за тумана

Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров пяти авиарейсов, задержка которых произошла из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, 12 апреля из-за тумана произошла задержка трех рейсов авиакомпаний «S7 Airlines» (№1160) по маршруту Пермь — Москва (Домодедово) и «Аэрофлот» (№СУ-1219, СУ-1395) по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево). Два рейса авиакомпаний «S7 Airlines» (№1159) и «Россия» (№FV-6581) из Москвы и Санкт-Петербурга направлены для посадки в Екатеринбург.