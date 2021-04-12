Вылетевший из Сочи в Петербург самолет вернули из-за разгерметизации кабины

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из сочи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт курорта из-за разгерметизации кабины. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Инцидент произошел вечером 11 апреля сразу после взлета. рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8. На борту в этот момент находились 190 пассажиров. В 22:24 борт благополучно приземлился.

«В аэропорту Всё службы были приведены в состояние повышенной готовности. Подразделения СПАСОП ожидали воздушное судно в вместе приземления. Воздушное судно установлено на стоянку», - говорится в сообщении аэропорта Сочи.

После благополучной посадки авиакомпания Azur Air решил отправить пассажиров резервным рейсом. До момента отправки всех вылетающих разместили в гостиницу. В 5:00 12 апреля резервный борт вылетел из аэропорта Сочи, ориентировочное время прибытия 8:00.

Алексей Белянин