На Урале прогнозируется потепление до +20 градусов

С 12 по 14 апреля в Свердловской области прогнозируются потепление до +20°. По данным уральского Гидрометцентра, днем 12 апреля температура воздуха в регионе составит +9°…+14°. Прогнозируется небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Во вторник, 13 апреля, температура воздуха ночью составит -2°…+3°, днем — +12°…+17°. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый.

В среду, 14 апреля, ночью температура воздуха в регионе составит +1°…+6°. Днем температура воздуха поднимется +15°…+20°. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 12 апреля температура воздуха днем составит +12°…+14°. Во вторник ночью ожидается 0°…+2°, днем — +15°…+17°. В среду температура воздуха ночью составит +4°…+6°, днем — +18°…+20°.