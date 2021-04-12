Спасатели из Новосибирской области отправились в Алтайский край для борьбы с паводком В регионе было зафиксировано подтопление в 15 населенных пунктах

Специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области отправились в Барнаул для проведения превентивных работ по защите населенных пунктов из-за паводка. Всего в Алтайский край направлены 40 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели привезли с собой 14 единиц необходимой техники: мотопомпы, плавсредства, беспилотные авиационные системы и др. Также у специалистов имеется палаточный городок.

Ранее сотрудники ССЦ с использованием беспилотников провели авиамониторинг затороопасных участков на реке Бия в Красногорском и Бийском районах края.

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, в Алтайском крае 11 апреля зафиксировали подтопления в 15 населенных пунктах в восьми районах: в Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском и Солонешенском. Было подтоплено шесть жилых домов, более 100 приусадебных территорий, а также три участка дорог.