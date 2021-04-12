«Сибантрацит» увеличил добычу угля в I квартале на 17%

Предприятия группы «Сибантрацит» в первом квартале 2021 года добыли 4,8 млн т угля, в том числе 2,9 млн т антрацита UHG и 1,9 млн т металлургического угля марки Т. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба группы.

На рост добычи, по данным «Сибантрацита», повлияли, в первую очередь, увеличение спроса на продукцию на международном рынке и использование купленных в конце прошлого года 24 самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 и 130 т.

«"Сибантрацит" поставляет на экспорт около 90% продукции. В 2021 году группа активно наращивает объемы продаж для металлургических компаний»,— говорится в сообщении.

По данным компании, в первом квартале выросли продажи на рынках Азии — в Китае (+37%), Индии (+45%), Южной Корее (более, чем вдвое), а также в семь раз увеличились поставки потребителям на Ближнем Востоке (Египет, Ливан, Марокко, Оман и др.). В шесть раз выросли продажи в Турцию за счет расширения поставок на металлургические и цементные заводы. Продолжило расти число потребителей в Южной Африке, Северной и Южной Америке. Кроме того, в первом квартале группа вышла на еще один новый рынок — Аргентину, начав поставки сортовых марок антрацита. В группе также сообщают о росте спроса со стороны крупных российских металлургических комбинатов: в конце 2020 года были осуществлены пробные поставки, а в 2021 году на основе подписанных годовых контрактов «Сибантрацит» продолжил снабжать предприятия углем.

В группу «Сибантрацит» входят добывающие антрацит в Новосибирской области «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный», а также кузбасский производителей металлургических углей «Разрез Кийзасский». Как сообщалось, в 2020 году новосибирские компании группы сократили добычу к предыдущему году на 8,5%, данные по «Кийзасскому» в «Сибантраците» не представили.

Дарья Решетникова