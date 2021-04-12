И. о. главы Пермского района решил покинуть муниципальную службу

Исполняющий обязанности главы Пермского муниципального района Владимир Ваганов решил покинуть должность. Об этом он сообщил “Ъ-Прикамье” сам. По его словам, с ним был заключен контракт на период проведения конкурса по выбору главы территории и 13 апреля он заканчивается. «Поскольку я достиг предпенсионного возврата, я принял решение покинуть службу»,— сказал руководитель администрации.

Напомним, 14 апреля приступит к исполнению обязанностей главы района Владимир Цветов, бывший сити-менеджер территории. Ранее депутаты земсобрания признали его победителем конкурса.

Господин Ваганов работал в администрации более 10 лет, с 2010-го по 31 августа 2020 года, первым заместителем главы администрации Пермского муниципального района, с 1 сентября 2020 года был исполняющим полномочия главы Пермского муниципального района — главы администрации Пермского муниципального района.

Он сменил на этом посту Александра Кузнецова, ушедшего в отставку после 20 лет работы во главе района.