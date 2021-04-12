«Единая Россия» заявила о победе на выборах в думу Кунгурского округа

Партия «Единая Россия» взяла 74% мандатов на выборах депутатов думы Кунгурского муниципального округа, состоявшихся в минувшее воскресенье. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального отделения.

По предварительным результатам победу одержали 20 кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия». Всего распределялось 27 мандатов по 10 многомандатным округам. По данным телеграмм-канала «За выборы», помимо «Единой России» в парламент были избраны по два представителя от КПРФ и ЛДПР, а также один самовыдвиженец.