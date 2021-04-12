Оборонный дивизион «Мотовилихи» увеличил чистый убыток на 135,7 млн рублей

Чистый убыток ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ), дочерней компании ПАО «Мотовилихинские заводы», по итогам 2020 года превысил 464,9 млн руб. Такие данные приводит «СПАРК-Интерфакс». В прошлом году убыток компании составил более 329,2 млн руб. Выручка ЗАО сократилась с 4,655 млрд руб. до 3,148 млрд руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности. В ЗАО «СКБ» сосредоточено производство оборонной продукции — ствольной артиллерии, а также реактивных систем залпового огня. При этом по итогам 2018 года чистый убыток ЗАО превышал 1,23 млрд руб. В прошлом году руководство предприятия сообщило, что по итогам текущего года компания намерена выйти в прибыль.