Bloomberg: администрация Байдена считает цифровой юань потенциальной угрозой для доллара

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия, чтобы понять вероятные последствия от внедрения цифрового юаня в Китае, сообщили источники Bloomberg. По информации агентства, некоторые чиновники обеспокоены тем, что Китай попытается «лишить доллар роли основной резервной валюты в мире».

Команду господина Байдена интересует, возможно ли использовать цифровой юань для обхода санкций. Также Вашингтон интересуется возможностью создания цифрового доллара. Пока США не намерены принимать каких-либо мер «для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая».

Народный банк Китая разрабатывает цифровую валюту, которая, как ожидается, будет работать аналогично транзакциям через существующие платежные приложения. Валюта будет контролироваться властями. КНР проводит закрытое тестирование цифрового юаня в нескольких городах с августа 2020 года. В феврале сообщалось, что власти раздадут горожанам около $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты.

О перспективах криптоюаня — в колонке Александра Габуева «Цифра не поможет».