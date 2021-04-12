Суд не стал заключать мировое соглашение о сносе торгового центра в Воронеже

Арбитражный суд Центрального округа отказался утверждать мировое соглашение между владельцем ТЦ «Народный» на левом берегу Воронежа ООО «Еврострой» и требовавшим сноса задания департаментом имущественных и земельных отношений областного правительства (ДИЗО). Суд счел, что уже заключенное департаментом соглашение «направлено на обход законодательства». Об этом сообщается в опубликованном определении арбитража.

В суде Центрального округа «Еврострой» вместе с финансировавшим строительство ТЦ Сбербанком сейчас в третий раз обжалуют решение о сносе здания. Ранее им отказал сначала Арбитражный суд Воронежской области, а затем — Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд. ДИЗО, напомним, обратился с иском о сносе, так как счел здание ТЦ площадью 13,5 тыс. кв. м и три вспомогательных помещения общей площадью 141 кв. м. «самовольно возведенными объектами» на участке в 36,4 тыс. кв. м, который необходимо «освободить».

Как сообщается в материалах дела, во время спора в кассации «Еврострой» и инициировавший снос ТЦ департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) правительства Воронежской области смогли договориться и заключили мировое соглашение.

Компания согласилась выплатить в бюджет 26,72 млн руб. компенсации за приобретение права собственности на земельный участок под ТЦ, из-за нарушений при оформлении которого ДИЗО и потребовал сноса недвижимости и аннулирования прав на землю.

Департамент, в свою очередь, согласился после компенсации отозвать иск

Стороны должны были утвердить мировое соглашение его Арбитражном суде Центрального округа, однако он отказался сделать это.

«Из обстоятельств дела следует, что земельный участок (под торговым центром.— “Ъ-Черноземье”) выбыл из владения собственника помимо воли последнего. На основании указанных обстоятельств возбуждено уголовное дело. Право собственности в дальнейшем возникло по основаниям, не предусмотренным законом. Суд округа находит, что представленное (со стороны ДИЗО и «Евростроя».— “Ъ-Черноземье”) на утверждение суда мировое соглашение фактически направлено на обход установленной законодательством процедуры перехода земельного участка из государственной собственности в частную, в связи с чем не может считаться законным»,— сказано в определении кассационной инстанции.

«В судебном заседании представители департамента и "Евростроя" настаивали на утверждении заключенного мирового соглашения»,— отмечается также в определении. При этом ранее в ДИЗО заявляли “Ъ-Черноземье”, что считают решение первой инстанции о сносе «обоснованным и законным».

Подробнее о причинах сноса торгового центра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сбербанк стал ближе к "Народному"».

Сергей Калашников