Болеть лучше необразованным

Больше других категорий работников потеря здоровья угрожает работникам со средним уровнем квалификации: вероятность остаться на работе для них сокращается на 2–3%, доход — на 21–26% и зарплата — на 10–15%, в то время как неквалифицированные работники не сталкиваются ни с одним из этих последствий. С учетом уровня образования наибольшие риски существуют для обладателей только школьного аттестата (возможное сокращение занятости — на 3–8%, доходов — на 31–43% и зарплаты — на 15%). Тот факт, что работники с большей вероятностью столкнутся с сокращением зарплаты и доходов, а не занятости после ухудшения здоровья, по мнению авторов цитируемой работы, объясняется институциональным устройством российского рынка труда — для него характерна сравнительно большая эластичность зарплат, чем занятости, в отличие от рынков труда Евросоюза.

Анастасия Мануйлова