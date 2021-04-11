«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1.

В составе «Зенита» голы забил нападающий Сердар Азмун (63 и 80 минуты, дубль). У «Сочи» отличился нападающий Никита Бурмистров (58 мин.).

По итогам игры петербургский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ с 54 очками.

Добавим, что «Зенит» и «Сочи» сыграли семь матчей. Только игра, состоявшаяся осенью 2017 года, принесла победу «Сочи».