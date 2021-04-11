«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1.
В составе «Зенита» голы забил нападающий Сердар Азмун (63 и 80 минуты, дубль). У «Сочи» отличился нападающий Никита Бурмистров (58 мин.).
По итогам игры петербургский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ с 54 очками.
Добавим, что «Зенит» и «Сочи» сыграли семь матчей. Только игра, состоявшаяся осенью 2017 года, принесла победу «Сочи».
Сверхважная. Выездная. Волевая. С победой, сине-бело-голубые! ??— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
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