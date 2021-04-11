Прокуратура требует отремонтировать девять дорог в Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области межрайонная прокуратура направила исковые заявления в суд с требованием привести в нормативное состояние девять дорог в городе Угличе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В пресс-службе рассказали, что угличская межрайонная прокуратура провела проверку соответствия автодорог общего пользования требованиям действующего законодательства. Во время проверки были выявлены нарушения ФЗ «О безопасности дорожного движения» и подзаконных нормативных актов при содержании автомобильных дорог.

В частности, прокуратура выявила нарушения в содержании дорог на улицах Первомайская, Октябрьская, Ростовская, Нариманова и Зины Золотовой, на

Рыбинском, Ленинском, Камышевском и Ростовском шоссе.

«На дорогах имеются многочисленные выбоины и ямочность асфальтобетонного покрытия»,— уточнили в пресс-службе, отметив, что угличская межрайонная прокуратура поставила на контроль устранение выявленных недостатков в содержании дорог.

Алла Чижова