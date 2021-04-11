Еще трое пожилых в Татарстане умерли от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил еще о троих умерших от коронавируса в регионе: мужчине 1936 года рождения и женщинах 1936 и 1940 годов рождения. В результате на 11 апреля в республике от COVID-19 скончались 438 человек из 19 802 инфицированных.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечается в сообщении министерства.

В последнее время власти региона сообщают о выявлении инфекции не более чем у 40 человек в сутки. Так, 11 апреля речь шла о 34 случаях, лишь в девяти из которых пациентов пришлось госпитализировать.

Выздоровели за весь период 16 928 человек, в том числе 13 за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"