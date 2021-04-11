«Парма» дома проиграла «Нижнему Новгороду»

Баскетбольный клуб «Парма» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил БК «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой гостей со счетом 72:67.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист нижегородского клуба Кейси Шеперд, набравший 25 очков (1 подбор). 16 очков «Парме» принес форвард Борис Савович.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» продолжает занимать 8-е место, одержав 9 побед в 21 матче. Следующий матч подопечные Казиса Максвитиса так же проведут на домашней арене против «Зенита» из Санкт-Петербурга 14 апреля.