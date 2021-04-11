В Татарстане за сутки COVID-19 обнаружили у 34 человек

В Татарстане за сутки, к 11 апреля, новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 34 человек, из них девятерых госпитализировали, сообщил региональный минздрав.

В том числе в Казани выявили 15 человек с коронавирусом, в Набережных Челнах – 8, еще семи районах республики – по 1-2 случая. Примечательно, что в третьем по численности населения населенном пункте республики – Нижнекамске, а также в его районе за сутки не прибавилось ни одного человека с коронавирусом.

В итоге на 11 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 802 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 16 928 человек, в том числе 13 за минувшие сутки. 435 человек умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"