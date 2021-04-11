В Ярославской области начались поджоги травы

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано 12 возгораний сухой травы и кустарника, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области. Общая площадь возгораний составила более 0,6 га.

Сообщения о пожарах поступали на пульт дежурного с интервалами в 1-1,5 часа. Первое сообщение о возгорании травы поступило 10 апреля в 9:39 в Некоузском районе, последнее - в 19:27 – в Ростовском районе, в котором произошло больше всего случаев возгорания сухой растительности за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы, всего в тушении пожаров были задействованы 45 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

«Палы травы могут привести к возгораниям жилых домов и хозяйственных построек. Они становятся даже причиной гибели людей. Поджоги травы приводят к гибели насекомых, зверей и пресмыкающихся. Обедняется видовой состав растительности, деградирует почва. Палы травы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках»,– рассказали в пресс-службе главного управления МЧС региона.

Алла Чижова