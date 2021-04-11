Ярославские приставы взыскали со строительной компании 3,5 млн рублей

В Ярославской области строительная компания выплатила почти 3,5 млн руб. за долги, сообщила пресс-служба УФССП России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что средства поступили в федеральный бюджет.

По информации регионального УФССП, организация не выплатила вовремя штрафы за выявленные нарушения в своей деятельности. Суд, рассмотрев дело, назначил наказание по ч. 1 ст. 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания). В результате чего строительная компания была обязана выплатить сумму, в два раза превышающую изначальную задолженность.

Управлением УФССП России по Ярославской области было возбуждено исполнительное производство для взыскания задолженности. Организация была предупреждена о том, что в случае несвоевременной оплаты долга, будет вынесено постановление о назначении исполнительского сбора.

«Из привлечения к ответственности за неоплату судебного штрафа организация сделала должные выводы: вскоре после получения уведомления о возбуждении исполнительного производства, в отделение судебных приставов поступили платежные поручения об оплате задолженностей»,– рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Алла Чижова