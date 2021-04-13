Рост цен продолжится

В 2021 году максимальный рост цен на элитную недвижимость ожидается в Сеуле — на уровне 7%, второе место делят Москва, Шанхай и Кейптаун, в которых прогнозируется увеличение показателя на 5%.

Такие данные содержатся в The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank. Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia, отмечает: «В 2020 году результаты большинства мировых рынков оказались лучше, чем мы могли ожидать. Только в 29 городах из индекса PIRI 100 Knight Frank, отражающего изменения цен на элитную недвижимость в 100 ключевых мегаполисах, была зафиксирована отрицательная динамика. При этом средний рост цен составил 1,9%. В 2021 году мы прогнозируем схожий показатель — примерно 2%».

Согласно прогнозам на 2021 год, рост цен на элитную недвижимость в Сеуле составит 7%. Несмотря на все принятые меры по сдерживанию цен, спрос на недвижимость по-прежнему превышает предложение в городе, население которого больше, чем, к примеру, в Лондоне или Нью-Йорке.

Москва, Шанхай и Кейптаун делят второе место: рост цен составит 5%, однако по разным причинам. Так, восстановление экономики в континентальном Китае происходит столь стремительно, что к концу 2021 года в стране прогнозируется увеличение ВВП на 8%. В случае с Кейптауном цены продемонстрируют положительную динамику после снижения, обусловленного валютными колебаниями и общей экономической ситуацией.

По словам Андрея Соловьева, директора департамента городской недвижимости Knight Frank Russia, на рынке элитного жилья Москвы рост цен наблюдался на протяжении всего 2020 года и ускорился в последние месяцы на фоне сокращения объема предложения. В данном сегменте не видно предпосылок к существенному снижению показателя, и на протяжении следующего года ожидается сохранение возрастающей тенденции в пределах 5–6% в случае стабильной политической и экономической ситуации в России. Если учесть, что изменение цены в основном определяется структурой предложения, то возможны колебания показателя с появлением на столичном рынке крупномасштабных проектов, в которых лоты предлагаются по отличным от среднерыночных ценам.

Третье место делят еще три города: Майами, Лиссабон и Окленд (+4%). По прогнозам, реализация отложенного спроса, налоговые льготы и низкие процентные ставки останутся ключевыми драйверами роста цен.

Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia, добавляет: «В Лондоне, как и в ряде других городов, в 2021 году цены на элитное жилье могут вырасти на 3%. Вместе с новой волной интереса к недвижимости со стороны зарубежных ультрахайнетов, в особенности российских, и укреплением фунта стерлингов рост цен простимулирует освобождение от уплаты гербового сбора и окончание периода политической неопределенности из-за Brexit. Кроме того, интерес иностранных граждан поддерживается беспроцентными рассрочками от застройщиков с первым взносом в размере 10%, а также выгодными ставками по кредитам. В связи с этим мы неоднократно отмечали всплеск спроса на элитное жилье в городе. Очевидно, что активный интерес к рынку сохранится и в 2021 году».

В Ванкувере (+3%), где был реализован значительный отложенный спрос после окончания локдауна, ожидаются умеренные темпы роста цен и количества сделок. Местные государственные органы намерены повлиять на рынок в целях снижения инфляции.

В Сиднее, Сингапуре и Лос-Анджелесе (+3%) сниженный объем предложения был зафиксирован еще до пандемии, а коронакризис только усугубил ситуацию. В 2021 году можно ожидать изменений в городах США: если доллар ослабнет, как предсказывают многие аналитики, это наверняка вызовет у иностранных инвесторов дополнительный интерес к американскому рынку. Изменения в государственной и местной налоговой политике также могут повлиять на то, что ультрахайнеты обратят внимание на недвижимость в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния.

Берлин, Париж и Мадрид покажут стабильный рост цен на 3%, чему поспособствуют ограниченное предложение и выход на рынок новых высококлассных проектов.

Лишь в двух проанализированных городах ожидается снижение цен на элитную недвижимость — в Дубае (–2%) и Буэнос-Айресе (–8%). В Латинской Америке, где распространение вакцин от COVID-19 ограничено, восстановление будет происходить дольше, чем в других регионах. Корректировка цен в Дубае должна замедлиться со смягчением ограничений на перелеты и отложенным проведением всемирной выставки Expo-2020.

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg, рассказал: «По итогам 2020 года рост средних цен на элитную недвижимость в Петербурге составил 8,7% относительно показателя 2019 года. Рост был связан как с общим удорожанием элитного жилья на фоне повышенного спроса, так и с изменением ассортимента, из которого ушло наиболее доступное предложение. В 2021 году мы прогнозируем сохранение тенденции роста средних цен на элитное жилье. Предпосылкой для этого послужит обновление предложения на рынке — в текущем году мы ожидаем начала реализации новых объектов с ценой, превышающей средний показатель по рынку».

Кейт Эверетт-Аллен, глава департамента международных исследований жилой недвижимости Knight Frank, заключает: «Конечно, пандемия и связанный с ней кризис внесли значительные коррективы в наши прогнозы. Однако относительно 11 рынков ожидания оказались точны с погрешностью в 3%, а в Вене и Мумбаи — менее 0,5%. В Окленде ситуация развернулась совсем не так, как мы предполагали, однако в конце 2019 года было затруднительно предсказать резкий всплеск спроса, спровоцированный окончанием локдауна из-за COVID-19. Результаты европейских городов разнятся: в Лиссабоне, Женеве и Монако погрешность находилась в пределах 1%. В отношении Парижа, Мадрида и Берлина мы оказались менее точны: рост цен во всех трех городах был слабее, так как запрет на международные поездки "остудил пыл" некоторых покупателей».

Денис Кожин