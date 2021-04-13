Дешевеющий дефицит

Дефицит премиальной недвижимости в Петербурге сохраняется уже не первый год, что в таком городе и понятно: девелоперам тут особо не разгуляться, новых мест под строительство нет, а чтобы реконструировать старые дома, нужно их сначала расселить. Это и раньше было процессом муторным, все мало-мальски лакомые куски разобрали еще в 1990-е и 2000-е годы.

К тому же значительная часть нереконструированного жилья в центре — это коммуналки. Раньше город хоть как-то способствовал решению проблемы, в тучные годы до трех тысяч коммуналок в год превращалось в единоличное жилье. Но в последнее время процесс стал пробуксовывать, в 2020 году из-за пандемии вообще было расселено ничтожно малое количество коммунальных квартир. А в феврале в городское законодательство был принят ряд поправок, которые, по мнению некоторых аналитиков, могут и вовсе поставить крест на процессе расселения. Соответственно, девелоперам расселять такие дома станет уж совсем невыгодно: очевидно, что расселить дом с 10 квартирами, где есть 10–15 собственников, несравнимо проще, чем дом, где на десяток квартир приходится 30–40 владельцев.

Поэтому остается осваивать «серый пояс» и создавать новые элитные локации. Это, разумеется, тоже процесс не быстрый: чтобы непопулярное место приобрело элитный статус, нужны десятки лет.

Как ни парадоксально, моральное и физическое устаревание элитного жилья происходит значительно быстрее. Эксперты говорят, что в городе есть дома, построенные десять лет назад, в которых до сих пор продаются квартиры,— нередко такое жилье приобретается с инвестиционными целями и покупатель, в надежде на большую маржу, держит эту недвижимость, не снижая завышенную цену. Но несмотря на, казалось бы, дефицит элитной недвижимости, у всего есть своя реальная цена, которая не всегда соответствует ожиданиям продавца. Такие квартиры уже не соответствуют запросам времени — они начали дешеветь. Поэтому быть владельцем премиальной недвижимости — труд нелегкий. Сначала нужно найти выгодное предложение, а потом успеть избавиться от этого актива до того, как он начнет падать в цене.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Элитная недвижимость»