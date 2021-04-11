Десять человек задержаны после драки со стрельбой в Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали десять иностранцев после драки со стрельбой в центре города, сообщило управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Один из задержанных был ранен и впоследствии госпитализирован. Полицейские также обнаружили в одной из больниц города другого раненого мужчину, который отказался давать пояснения.

Конфликт произошел вечером 10 апреля. «Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции 10 граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Полиция отмечает, что наряд прибывал на место происшествия два раза, однако в обоих случаях участников конфликта не было. На месте были обнаружены гильзы с резиновыми пулями.

Четырех человек оставили под стражей, решается вопрос о мере пресечения еще двум мужчинам. В связи с конфликтом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц либо с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).