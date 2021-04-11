Глава Адыгеи отчитал чиновника из поселка Яблоновский

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отчитал в социальных сетях работника администрации поселка Яблоновского. По его словам, чиновник допустил непозволительное поведение в отношении жителя района.

«Это возмутительно, если не сказать больше. Я неоднократно подчеркивал важность выстраивания уважительного диалога между жителями республики и органами власти на всех уровнях», - пишет господин Кумпилов.

Он отметил, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. «Рекомендую главе администрации принять кадровое решение. Органы прокуратуры уже подключены к данному вопросу», - написал глава Адыгеи.

Василий Хитрых