В Ярославской области от коронавируса скончались 500 человек

В Ярославской области за прошедшие сутки было зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончалось 500 человек. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было выявлено 82 новых случая заболевания COVID-19. За это же время в области 76 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 11 апреля, всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 37049 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 35283 человека вылечились. 500 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов