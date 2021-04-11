Жителя Рыбинска судят за убийство антиквара

В Ярославле областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, жителя Рыбинска, который застрелил из самодельного пистолета торговца антиквариатом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что подсудимый стрелял в предпринимателя и его сына, которому удалось спастись.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение и хранение взрывчатых веществ), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем). По совокупности статей обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, 10 марта 2020 года подсудимый, находясь в алкогольном опьянении и вооружившись самодельным пистолетом и патронами, отправился в офис торговца антиквариатом с целью завладения денежными средствами. Мужчина предложил предпринимателю и его совершеннолетнему сыну проехать к нему домой, якобы у него есть предметы старины. По пути домой обвиняемый выстрелил в шею антиквара, который от полученных травм скончался в больнице, и попытался выстрелить в грудь сына, но из-за осечки молодому человеку удалось сбежать из автомобиля. Подсудимый скрылся с места преступления. Позднее его задержали.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый незаконно хранил в своей квартире взрывчатое вещество метательного действия - бездымный порох, пригодный для производства взрыва»,– уточнили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время расследование завершено. Рассмотрение уголовного дела началось в Ярославском областном суде. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алла Чижова