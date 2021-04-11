Убытки птицефабрики «Пермская» увеличились до 200 млн рублей в год

АО «ПРОДО Птицефабрика „Пермская“» раскрыло финансовые результаты за 2020 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 4,187 млрд руб. (годом ранее — 4,027 млрд руб.). Чистый убыток компании за год увеличился со 156,6 до 200 млн руб.

В группе компаний «ПРОДО» причины роста убытков предприятия не раскрыли, пояснив, что не комментируют финансовые вопросы. По словам источника, близкого к ГК, увеличение чистого убытка птицефабрики обусловлено сокращением самого производства и, в то же время, ростом затрат на него в связи с подорожанием кормов, витаминов и прочего.

АО «ПРОДО птицефабрика „Пермская“» — крупнейший производитель курятины в Пермском крае (около 35 тыс. тонн мяса в год). Число работников — 1800 человек.