За сутки в крае выявили 109 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Пермском крае диагностировали у 109 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших госпитализированы 21 человек, остальные лечатся дома. В «ковидных» отделениях краевых больницах проходят лечение 689 пациентов, из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1092 человек находятся на карантине.С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 52480 жителей Пермского края, 47303 человека выздоровели.

Полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 68153 жителя Пермского края.