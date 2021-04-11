В ЯНАО COVID-19 диагностировали у 19 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за прошедшие сутки было подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 214 человек, более 37 тыс. пациентов выздоровели, 409 больных скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 702 случая COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 641 390 россиянин. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 986 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Ранее в регион доставили первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тыс. доз препарата, рассчитанных на 8,1 тыс. человек. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. ямальцев вакциной «Спутник V», второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.