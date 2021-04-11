Сделка по продаже промплощадки №3 завода им. Дзержинского признана недействительной

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, краевой арбитражный суд вынес решение относительно промплощадки №3 ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что сделка по продаже промплощадки признана недействительной. Суд определил солидарно взыскать с семи физических и юридических лиц в пользу ФГУП ущерб, который был причинен в результате продажи актива, в размере 82,4 млн руб. Среди них бывший исполнительный директор ЗиДа Денис Бронников, бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший председатель комитета кредиторов Артур Васильев и бывший конкурсный управляющий предприятия Евгений Лысов, а также компания, проводившая торги.

Напомним, решение о продаже спорного объекта было принято комитетом кредиторов обанкротившегося предприятия в 2008 году. Промплощадку купил Олег Батов за 95,137 млн руб. Позже недвижимость площадки была перепродана нескольким покупателям. Признать недействительной сделку по продаже имущества через суд решил бывший управляющий ЗиДа Александр Иванов. Он потребовал вернуть на баланс ФГУП весь имущественный комплекс промплощадки №3, а также выплатить убытки в размере 131 млн руб.

Господин Васильев заявил «Ъ-Прикамье» о намерении подать апелляционную жалобу.