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Сын экс-губернатора Омской области намерен баллотироваться в парламент

Действующий депутат заксобрания Омской области Константин Полежаев зарегистрировался на праймериз «Единой России» перед предстоящими выборами в парламент.

По данным сайта предварительного голосования партии, он планирует избираться по Тюкалинскому одномандатному избирательному. Сейчас депутатом от этой территории является Владимир Спинов. Господин Полежаев в действующем шестом созыве избирался по партсписку от ЕР.

56-летний Константин Полежаев - старший сын экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. С 2020-го года возглавляет Областную клиническую больницу. Также был депутатом пятого созыва парламента.

Выбора в законодательно собрание Омской области пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 44 парламентария: 22 – по одномандатным округам, остальные – по партспискам.

Артем Шпек


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