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Помещения в ТЦ «Времена года» на Пролетарском выставили на продажу

Почти половину площадей ТЦ «Времена года» на ул. Докучаева, 42б, выставили на продажу за 155 млн руб. По данным объявления на сайте avito.ru, на 1-м и 2-м этажах здания продается 1,6 тыс. кв. м, площади заполнены арендаторами. Недвижимость выставлена на продажу собственником через АН «БэстПлейс».

Как указано в публичной кадастровой карте, общая площадь 3-этажного ТЦ «Времена года» составляет 3,3 тыс. кв. м, здание введено в эксплуатацию в 2013 году. В справочнике 2gis.ru сообщается, что в ТЦ располагаются 38 организаций, среди которых «СтеклоДом», салон цветов, магазины по продаже продуктов и товаров для дома, косметики, кафе и прочие. Напомним, ТЦ «Времена года» на ул. Докучаева, 42б, открылся в августе 2013 года.

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