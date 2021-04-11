Начальник отделения угрозыска из Перми откомандирован в Судан

Начальник отделения уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Перми подполковник полиции Михаил Овчинников будет проходить службу в качестве полицейского советника в состав Временных сил Организации Объединенных Наций по безопасности в Абьее (ЮНИСФА).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, район Абьей – спорная территория на границе Северного и Южного Судана. Единственный транспорт, на котором можно попасть на его территорию – это вертолет ООН.

Официальных сил по охране правопорядка в Абьее нет. Для содействия и охраны доставки гуманитарной помощи и защиты гражданского населения в 2011 году были учреждены миротворческие силы ЮНИСФА. В них по графику проходят службу полицейские и из России.