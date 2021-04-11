Цены на авиабилеты в Пермском крае выросли в марте на 22%

В марте 2021 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 100,3%. Ощутимее всего подорожали авиабилеты, туры в Турцию и куриные яйца. Такие данные приводит Пермьстат.

Рост цен в продовольственном секторе составил в марте 0,03%. В частности, по сравнению с февралем на 3,9% подорожали яйца, сахар вырос в цене на 2,8%, макароны на 2,6%, сливочное масло на 2,5%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в марте 2021 года составил 100,7%. По сравнению с февралем на 3,5% подорожали чистящие и моющие средства, На 1,2-2,1% выросли цены цены на легковые автомобили. На 0,3% увеличилась стоимость дизельного топлива, на 0,7-1,1% – бензина различных марок, на 4,2% – газового моторного топлива.

В марте по сравнению с февралем увеличилась стоимость проживания в гостиницах (на 0,7-7,5%), туров в ОАЭ (на 7,4%) и Турцию (на 19,8%). Тарифы на авиапассажирские перевозки возросли на 22,4%.

Стоимость проезда в поездах дальнего следования поднялась на 2,1-6,8%, кроме плацкартов фирменных поездов, которые стали обходиться на 12,7% дешевле, чем в предыдущем месяце. На 1,4% выросли в цене билеты на междугородние автобусы. Одновременно подешевели на 8,8% услуги городского такси