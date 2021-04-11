В Прикамье вновь ищут подрядчика для пропаганды местного агропрома

Краевой минсельхоз повторно объявил электронный аукцион на создание и размещение телевизионных сюжетов, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа регионального агропрома.

Как указано в техническом задании, всего необходимо создать и разместить в эфире 14 сюжетов по темам заказчика. Хронометраж каждого видеоматериала — 120–150 секунд. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта по 20 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта определена в 999,6 тыс. руб.

Аукцион по отбору подрядчика уже проводился в марте, однако тогда определение поставщика было отменено.