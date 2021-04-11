На Алтае подтопило 15 населенных пунктов

В Алтайском крае зарегистрировали подтопления в 15 населенных пунктах в восьми муниципальных образованиях. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, всего подтоплено шесть жилых домов, более 100 приусадебных участков и три участка местных дорог.

Подтопления талыми водами зафиксировано в Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском и Солонешенском районах.

«С борта вертолета МИ-8 взрывотехниками проведены взрывные работы на реке Чарыш между райцентром Краснощеково и Карпово-2 Краснощековского района. Совершено 18 подрывов на реке Чарыш. По расчетам специалистов, данная работа приведет к снижению опасности возникновения заторов», - говорится в сообщении ведомства.

Первая волна паводка пришла в край в начале апреля. В зону риска могут попасть182 населенных пунктов с населением более 45 тыс. человек. Всего на территории Сибири в зоне риска - более 700 населённых пунктов, в которых проживают свыше 188 тысяч человек.

Артем Шпек