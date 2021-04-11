В Красноярске задержали советника губернатора

Полиция в Красноярске задержала бывшего руководителя бюджетного учреждения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации источника «Ъ-Сибирь» близкого к ситуации, речь идет о советнике губернатора, бывшем руководителе центра стандартизации и метрологии по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы Василии Моргуне.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю установили, что в 2016 году экс-руководитель федерального бюджетного учреждения заключил договор с аффилированной к нему организацией на приобретение двух установок для смешивания газов. В апреле 2020 года он снова по договору с той же организацией приобрел используемую ранее установку по завышенной цене. Сумма ущерба составила 765 тыс. руб.

По решению Центрального райсуда города, по ходатайству следствия подозреваемому назначили арест по 30 марта. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее на Василия Моргуна завели еще одного уголовное дело по той де статьей. Его подозревают в заключении 128 договоров с аффилированными с ним организациями без проведения конкурентных закупок в результате которых было получено около 6,5 млн руб.

61-летний Василий Моргун был депутатом краевого парламента с 2007 по 2011 год, входил в состав комитетов по делам села и агропромышленной политике и по образованию, науке и культуре. Руководил центром с 2002 по 2020 годы. По сообщениям местных СМИ, внештатным советником по науке и технологиям его назначили летом прошлого года.

Артем Шпек