Активы краснодарского «Энекс» выставили на торги за 495 млн рублей

Имущество и дебиторская задолженность банкротного ОАО «Энекс» выставлены на торги. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На аукцион выставлены четыре лота общей стоимостью более 495 млн руб. За 421,6 млн руб. реализуют права требования компании к бывшему директору Сергею Иванкову. Также на торги выставлена дебиторская задолженность компании к должникам: 207,3 тыс. руб. к Александру Ващугину, 28,1 млн руб. к АО «СКМУ», 22,9 млн руб. к ООО «Гео-Флора». Кроме того, на аукционе попытаются реализовать оборудование компании-должника.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, «Энекс» был инжиниринговой компанией. В 2017 году ОАО признали несостоятельным. На тот момент сумма требований кредиторов составляла 8,6 млрд руб. Основным кредитором компании был Газпромбанк.

ОАО «Энекс»— инжиниринговая компания, которая специализировалась на проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности являлось обеспечение работоспособности электростанций. Компания зарегистрирована в Краснодаре в 1993 году. По размеру активов фирм аналогичного вида деятельности в Краснодарском крае занимала долю 29%. Общество выступало генподрядчиком на строительстве Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области.

Наталья Решетняк