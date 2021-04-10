В 2021 году в Краснодаре отремонтируют 55 квартир ветеранов ВОВ

В 2021 году за счет средств городского бюджета Краснодара отремонтируют 55 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе мэрии.

«Работы начнут уже в ближайшее время — сейчас идет заключение контрактов с подрядчиками», - говорится в сообщении администрации. Уточняется, что работы запланированы в рамках муниципальной программы «Старшее поколение».

Ремонт жилья фронтовиков в столице Кубани ведут с 2011 году. За этот период приведено в порядок 1550 домов и квартир. В 2020 году капремонт выполнили в 125 жилых помещениях — 95 квартирах и 30 частных домах ветеранов. В 2019 году отремонтировали 64 квартиры и дома фронтовикам и труженикам тыла. В среднем на ремонт одного жилого помещения выделяют до 180 тыс. руб.

В ходе ремонта учитывают пожелания ветеранов по используемым стройматериалам и видам работ.

В 2020 году в Краснодарском крае на поддержку ветеранов выделили 500 млн руб. Средства на ремонт жилья получили 3,3 тыс. человек, а единовременную выплату 50 тыс. руб. – больше 2 тыс. ветеранов-участников боевых действий.

Наталья Решетняк