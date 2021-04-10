Депутат Тюменской облдумы стал вице-президентом региональной федерации ММА

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов избран вице-президентом региональной федерации ММА, сообщили в региональном оперштабе.

«Этот вид спорта становится массовым, в том числе и в Тюменской области. Сегодня мы должны сделать так, чтобы родители, отдав своего ребенка в спорт, видели, что это приносит результаты, и чувствовали поддержку со стороны региона», — заявил господин Романов.

Отметим, данное направление в регионе развивают восемь спортивных клубов Тюмени. Всего единоборствами занимаются около 400 тюменцев всех возрастов. Спортсмены ММА есть в Тобольске, Упорово и в Исетском районе. На базе трех клубов дети, относящиеся к льготным категориям, тренируются бесплатно.