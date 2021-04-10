Аэропорту Тобольска присвоили имя архитектора Семена Ремезова

Строящемуся аэропорту Тобольска (Тюменская область) было присвоено имя архитектора Семена Ремезова, сообщили в региональном оперштабе. Всего в голосовании за имя для нового аэропорта приняло участие более 20,4 тыс. человек, из которых 76,57% проголосовали за имя архитектора.

За имя композитора Александра Алябьева проголосовали 5,83%, имя поэта и педагога Петра Ершова выбрали 9,57%, имя художника и этнографа Михаила Знаменского — 4,62 %, имя живописца Василия Перова — 3,41 %.

Семен Ремезов — архитектор, художник, историк, картограф, литератор, этнограф, географ, краевед, который жил в Тобольске в XVII веке. Им были составлены три уникальных атласа — «Хорографическая чертежная книга», «Чертежная книга Сибири 1701 года» и «Служебная чертежная книга».