Кубанские предприятия заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн

Международная промышленная выставка «Иннопром», которая проходила в Ташкенте с 5 по 7 апреля 2021 года, завершилась для Краснодарского края подписанием контрактов на общую сумму свыше $13,3 млн, сообщили в кубанском департаменте промышленной политики. Всего в выставке приняли участие 12 промышленных компаний региона.

Производитель сельхозмашин и оборудования «МП Агро-Групп» подписал экспортный контракт о реализации проекта по запуску тепличного комплекса круглогодичного цикла в Узбекистане на $7,7 млн. Компания «Медлекспром» договорилась с KARL STORZ о поставках средств для очистки, дезинфекции и стерилизации оборудования KARL STORZ на территории Узбекистана на сумму более $2,5 млн. «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) заключил восемь контрактов на $1,5 млн. «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) договорился о поставке оборудования на общую сумму более $1,3 млн. «Кубанская картонажная фабрика» поставит упаковку из гофрокартона для пищевой продукции на $78 тыс., кроме того компания заключила договор на поставку гофротары в тепличные хозяйства на общую сумму $100 тыс. НИЦ «Технологии» заключил контракт на поставку пилотной партии продукции на общую сумму $3,8 тыс. Компания «Телеконтроль» заключили контракт на общую сумму $54 тыс.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, розничная сеть «Магнит» откроет офис в Узбекистане. Об этом было объявлено в рамках Международной промышленной выставке «Иннопром».

Краснодарское ООО «Корона» инвестирует порядка 570 млн руб. в строительство нового завода по производству театральных кресел в Усть-Лабинске Краснодарского края. Инвестсоглашение подписали накануне вице - губернатор Александр Руппель и представитель компании Алексей Олефиренко в рамках «Иннопрома».

Наталья Решетняк