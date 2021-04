Духи времени

Винтажная эстетика и футуризм удивительным образом соседствуют в коллекциях ведущих швейцарских часовых мануфактур. Усложнения в новинках, отобранных «Коммерсант Стиль» для сегодняшнего обзора, представлены хронографами, в том числе наиболее сложными — со сплит-функцией, позволяющей замерять сравнительную продолжительность двух временных интервалов, вечными календарями и безостановочно вращающимися турбийонами.

Zenith

Главная новинка мануфактуры, часы Defy Extreme представляет собой, как следует из названия, экстремальную версию модели Defy El Primero 21, адресованную людям, ведущим активный образ жизни. К нему хронограф выглядит подготовленным: герметичность увеличена до 200 м (+100 м), материалом для 45-миллиметрового (+1 мм) корпуса выбран титан, подвергшийся пескоструйной обработке. На правой боковине корпуса появилась наплавы, защищающие кнопки управления хронографом и заводную коронку. Дизайн кольца из титана или розового золота (в другой версии новинки) с двенадцатью гранями, расположенного под ободком циферблата, напоминает граненый безель модели Zenith A3642 60-х годов.

Скелетированный циферблат открывает взгляду автоматический мануфактурный Калибр El Primero 21, способный замерять временные интервалы с точностью до одной сотой секунды и оснащенный двумя узлами спуска: один, работающий с частотой 5 Гц, отвечает за отсчет текущего времени, а второй, высокоскоростной 50-герцовый, обеспечивает хронометраж. Помимо титанового браслета, в комплект поставки входят два ремешка — из каучука с титановой раскладывающейся застежкой и из текстиля Velcro с застежкой-«липучкой», которые благодаря новой системе быстрой замены ремешка переставляются без применения инструментов. Еще одной новинкой Zenith стали часы Defy 21 Felipe Pantone — результат партнерства компании с художником Фелипе Пантоне. Мосты механизма и стрелки получили радужное PVD-покрытие с частицами кремния. Кстати, часы, выпущенные лимитированной серией из 100 экземпляров, были распроданы в течение 24 часов. Для тех, кому не хватило, но хочется ярких цветов, предназначены Defy 21 Ultrablue — второй, после прошлогодней модели Defy 21 Ultraviolet опыт мануфактуры по проникновению цвета в сердце часов — механизм. Ярко-синему оттенку мостов и ротора автоподзавода вторит каучуковый ремешок аналогичного оттенка. Хочется еще больше цвета? Тогда к вашим услугам — Defy 21 Spectrum с инкрустацией драгоценными камнями. Их покрытый 288 бриллиантами стальной корпус диаметром 44 мм увенчан безелем с 44 драгоценными камнями багетной огранки. Цавориты, оранжевые и синие сапфиры, аметисты и черные сапфиры украсили пять моделей, каждая из которых выпущена в 10 экземплярах.

Chanel

Креативный директор часового департамента Chanel Арно Шастен применил сквозную тему и изобретательно оформил все новинки этого года в стиле «электро». Часы с отделанными разноцветными сапфирами безелями и часовыми индексами появились в коллекциях J12 и Premier (в последнем случае они посажены на кожаные ремешки всех цветов радуги). Часы Code Coco Electro почти полностью упрятаны в футляр из телячьей кожи цвета фуксии с рельефным тиснением. Необычно выглядит и модель Boy-Friend Electro с «пиксельным» роботом на циферблате. Модели J12 X-Ray Electro и Boy-Friend Skeleton X-Ray получили полностью прозрачные корпуса из сапфирового стекла.

Breitling

Хотя марка и не участвовала в Watches & Wonders, но приурочила к выставке показ своих новинок. Запущенная подколлекция Premier Heritage отдает дань уважения трем поколениям семьи Брайтлинг: Леону, основавшему компанию в 1884 году; его сыну Гастону, который создал в 1915 году первый наручный хронограф с независимой кнопкой активации; внуку Вилли, запатентовавшему в 1934 году современную конструкцию хронографа с двумя кнопками (при нем также были созданы часы Breitling Premier). Наследие воплощено в трех моделях (каждая из них выходит в корпусах из стали или розового золота): обычном хронографе, сплит-хронографе Duograph и Datora с индикаторами даты, дня недели и фаз Луны. Все новинки оформлены в винтажном стиле, хотя и имеют циферблаты современных трендовых расцветок и глянцевые ремешки из кожи аллигатора с прострочкой в тон. Часовая компания также представила очередную новинку в рамках традиционного партнерства с британской автомобильной маркой Bentley. Лимитированная тиражом в 25 экземпляров модель Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition оснащена автоматическим механизмом хронографа с турбиионом и циферблатом узнаваемого цвета British Racing Green.

Chopard

Ювелирно-часовой дом Chopard использовал усеченную программу присутствия на Watches & Wonders: он не проводил видеопрезентаций, а ограничился выкладкой на цифровую платформу фотографий и описаний новинок (в таком формате выставка проходила в прошлом году). Женская коллекция Happy Diamonds пополнилась новой моделью c пятнадцатью «плавающими» по циферблату из таитянского перламутра бриллиантами. Три ювелирные модели Haute Joiallerie мастера Chopard украсили венком из бриллиантов и сапфиров огранки «маркиз». В коллекции Imperiale появились часы c перламутровым циферблатом, украшенным характерным для коллекции узором.

Циферблат из авантюрина модели Imperiale Moonphase диаметром 36 мм дополнили изображения пяти главных созвездий Северного полушария в качестве фона индикации фаз Луны. Мужские новинки не отстают. Часы L. U. C GMT One Black с индикацией второго часового пояса получили корпус из керамизированного титана в черно-серой гамме, как и хронограф с вечным календарем L. U. C Perpetual Chrono. 25-летие открытия мануфактуры L. U. Chopard во Флерье марка отмечает выпуском двух моделей: L. U. C QF Jubilee (отмеченной «клеймом Флерье» — независимой системы сертификации часов на точность хода) и L. U. C Quattro Spirit 25. В 39-миллиметровый стальной корпус L. U. C QF Jubilee, выпущенных лимитированной 25 экземплярами серией, установлен автоматический механизм с 65-часовым запасом хода, полученным благодаря применению двух расположенных друг над другом заводных барабанов системы Chopard Twin. Отмеченные другим престижным знаком качества — «клеймом Женевы» — L. U. C Quattro Spirit 25 стали первыми часами мануфактуры с «прыгающим» часом, указатель которого находится у отметки «6 часов». Модель в характерном для коллекции L. U. C лаконичном стиле выполнена из «этичного» розового золота, при добыче которого соблюдаются требования охраны природы и труда шахтеров. В корпусе диаметром 40 мм трудится механизм с ручным заводом и четырьмя заводными барабанами системы Chopard Quattro, обеспечивающими солидный восьмисуточный запас хода.

Montblanc

Вдохновившись экспедициями легендарного путешественника Райнхольда Месснера, дом Montblanc представил часы Montblanc 1858 Geosphere, которые посвящены одиночному пятинедельному переходу Месснера через пустыню Гоби в 2004 году: корпус из бронзы, специальная гравировка на задней крышке, безель из керамики, градиентный циферблат с лаковым покрытием и ремешок из телячьей кожи с эффектом «сфумато». Montblanc также представил хронограф 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100 (здесь и далее число означает количество экземпляров в ограниченной серии) — ремейк однокнопочного хронографа марки Minerva (она ныне принадлежит Montblanc) 30-х годов. Часы выполнены из бронзового сплава и дополнены откидной задней крышкой, напоминающей о карманных часах. Еще одна новинка из «закромов» Minerva — 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18 — в корпусе из инновационного сплава золота, получившего название «лаймового» (Lime Gold), представляет собой переосмысление 46-миллиметрового военного хронографа. Подобно оригинальной модели, по периметру циферблата пущена телеметрическая шкала, позволяющая определять расстояние до объекта (например, артиллерийского залпа или эпицентра грозы) по разнице скорости света и звука. В центре циферблата размещена и тахиметрическая шкала, помогающая определить скорость движущегося объекта (например, поезда или автомобиля). Механизм хронографа Minerva c ручным заводом отделан, как всегда, выше всяких похвал. Наконец, вечный календарь Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100 также выполнен в винтажной эстетике.

Hermes

Придуманные Анри д’Ориньи в 1978 году часы Hermes Arceau с круглым циферблатом и асимметричными ушками ремешка в форме кавалерийских стремян постоянно вдохновляют мастеров марки на создание новых интерпретации. Карманная модель Arceau Pocket Aaaaargh! с эмалевым циферблатом получила крышку с изображением тиранозавра, выполненного в техниках маркетри, горячей эмали и мозаики из кожи. Браслет дамских часов Faubourg Polka на основе миниатюрной модели Faubourg 2014 года выполнен чередованием круглых и ориентированных по диагонали прямоугольных звеньев с бриллиантами внутри. Совершенно новая линия Hermes H08 представляет три мужские модели, одна из которых снабжена стальным браслетом, в стальном корпусе «подушка» с автоматическим механизмом. Строгий и уравновешенный дизайн часов Slim d’Herms, созданных Филиппом Делоталем в 2015 году, получает новое воплощение в модели Slim d’Herms C’est la fte. Рисунок на циферблате — скачущий верхом на лошади всадник-скелет в цилиндре и фраке — позаимствован у мужского платка-каре, выпущенного домом по эскизу Даисуке Номура. В круглый корпус из белого золота помещен автоматический ультратонкий мануфактурный калибр.

Roger Dubuis

Roger Dubuis, часы Excalibur Glow Me Up, 42 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом

В Excalibur Single Flying Tourbillon мануфактура Roger Dubuis кардинально перестроила архитектуру калибра, так что звезда Roger Dubuis теперь парит в воздухе над заводным барабаном. Благодаря нижней каретке «парящего» (скрытого крепления) турбийона из титана и верхней каретке из кобальт-хрома удалось минимизировать вес нового механизма с ручным заводом и увеличить запас хода до 72 часов. Наиболее эффектно выглядит версия Excalibur Single Flying Tourbillon Glow Me Up, выпущенная в 8 экземплярах. Днем она сверкает 60 бриллиантами багетной огранки, а ночью светится люминесцентным сиянием — подложка под бриллианты, окружность каретки, часовые метки на внутреннем ранте и мост в виде двойной звезды заполнены составом Super-LumiNova.

Екатерина Зиборова