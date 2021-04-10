В Туапсинском районе стартует сезон мотокросса 2021

10 и 11 апреля 2021 года в трассе СТК ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе пройдет 1-й этап Кубка России среди мужчин, 2-й этап Кубка России среди женщин, а также Первенство и Кубок Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края.

По данным пресс-службы администрации региона, участниками турниров станут порядка 120 спортсменов со всей России.

Впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, заезды пройдут в присутствии зрителей. При этом будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Протяженность трассы составляет 1850 м, ширина в самом узком месте – 10 м, перепад высот – 40 м. Трасса ВДЦ «Орленок» отвечает всем мировым стандартам и техническим требованиям международной мотофедерации (FIM).

Напомним, летом 2021 года в Сочи состоится первенство мира по шахматам. Такое решение приняла межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований.

Наталья Решетняк