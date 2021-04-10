В Ярославле девушка насмерть сбила мужчину пешехода

Сегодня, 10 апреля, в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 12.35 на Ленинградском проспекте рядом с ТРЦ «Альтаир».

По предварительной информации, автомобиль Киа совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончался.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Очевидцы происшествия выложили в соцсети видеозапись и фотографии с места ДТП. По данным очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина.

Дарья Сабаева