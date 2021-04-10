«Тотальный диктант-2021» прошел на 26 площадках Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 26 площадках прошла международная просветительская акция «Тотальный диктант-2021», сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Главным лекторием города стал Уральский федеральный университет (УрФУ), где текст Дмитрия Глуховского прочитала телеведущая, журналистка и актриса Татьяна Веденеева.

«Когда я сегодня читала текст и видела, сколько там знаков препинания, то понимала, что нужно быть очень грамотным человеком, чтобы их правильно расставить. Думаю, что основные ошибки будут именно в этом, — делится Веденеева. — Считаю, что это очень важное мероприятие для многих людей, которые стремятся быть, что называется, на плаву», — заявила госпожа Веденеева.

«Тотальный диктант» — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Идея проекта зародилась в Новосибирске в начале 2000-х годов.

В 2021 году «Тотальный диктант» объединил 750 городов 60 странах, в том числе в Индии, Коста-Рике, Никарагуа, Перу и других. В России организованы офлайн-площадки в 550 городах.