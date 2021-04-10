В Рыбинске на исторических зданиях устанавливают таблички с QR-кодом

В городе Рыбинске Ярославской области на фасадах исторических зданий устанавливают таблички с QR-кодами, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что в этом году планируется установить 15 таких табличек. В частности, таблички появятся на Доме Попова, на здании земства, на усадьбе Тюменцевых – Переславцевых и на здании торгового центра «Центральный».

Сейчас новые таблички уже установлены на фасадах зданий Красного и Мучного гостиных дворов. Первая табличка была установлена в декабре 2020 года на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни.

По данным пресс-службы, на установленных табличках обозначено название здания, год его постройки и специальный QR-код. При считывании кода мобильным устройством, открывается сайт «Визит Рыбинск», где размещена полная информация об объекте.

Дарья Сабаева