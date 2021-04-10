В Адыгее возбудили дело о мошенничестве при строительстве ФАП

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении генерального директора ООО «Еврокомфорт» и специалиста ГБУ РА «Стройзаказчик», которые занимались строительством фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в хуторе Грозном Майкопского района. Об этом сообщает «Советская Адыгея» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в марте 2020 года между подрядчиком и заказчиком был заключен контракт на строительство ФАПа общей стоимостью более 3,5 млн. руб. В декабре 2020 года подрядная организация «Еврокомфорт» по условиям контракта и согласно актам выполненных работ, подписанных главным специалистом группы технического надзора ГБУ «Стройзаказчик», получила денежные средства в полном объеме. Однако в ходе проверки выяснилось, что фактически компания не выполнила работы на общую сумму 288 тыс. руб., включая работы по отоплению (118,5 тыс. руб.) и электроснабжению (24 тыс. руб.), а также общестроительные работы (145 тыс. руб.)

По данному факту против гендиректора ООО «Еврокомфорт» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), в отношении специалиста «Стройзаказчика» - по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, в Адыгее осенью 2020 года запланировали строительство 23 ФАПов. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На эти цели предусмотрено 124 млн руб. Сдать объекты должны были в декабре.

Наталья Решетняк