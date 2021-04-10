В Прикамье с рельсов сошел грузовой поезд с девятью вагонами

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с путей девяти пустых вагонов грузового поезда и локомотива в Прикамье, передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в пятницу 9 апреля около 16.00 на перегоне Яйва - Березники-Сортировочная.

В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, отмечает прокуратура. Сейчас ведомство устанавливает размер причиненного ущерба.

На сайте РЖД сообщается, что в результате инцидента с путей сошли 10 вагонов и локомотив.

Угрозы экологической безопасности нет. На место инцидента направили восстановительные поезда станций Кизел и Чусовская.