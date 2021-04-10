В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении замначальника колонии

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении Сандигалея Шукалакова, который на момент совершения предполагаемого преступления занимал должность замначальника ИК-40 ГУФСИН по Пермскому краю.

По версии следствия, господин Шукалаков дал указание одному из осужденных изготовить саблю. При этом он предоставил заключенному необходимые для производства материалы. Осужденный, действуя по указанию замначальника, от которого он находился в зависимости, изготовил саблю по типу «СВ-1», которая относится к холодному длинноклинковому оружию.

В итоге по материалам УФСБ по Пермскому краю в отношении Шукалакова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным “Ъ-Прикамье”, следствие и оперативники проверяют его деятельность на предмет возможного совершения аналогичных преступлений.