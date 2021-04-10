На юге КАД из-за уборки ограничили движение

На петербургской кольцевой автодороге, на участке между развязкой с Софийской улицей и съездом на Московским шоссе внутреннего кольца, закрыли одну из полос. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», четвертая полоса будет недоступна для проезда до 12 апреля. На трех оставшихся скорость движения ограничена до 50 км/ч. Ограничение связано с работами по уборке на разделительной полосе.

Добавим, что по этой же причине до 15 апреля для движения транспорта на внутреннем кольце закрыта четвертая полоса на участке от развязки с ЗСД и с Дачным проспектом и до транспортной развязки с Таллинским шоссе. По 13 апреля смет убирают между развязками с Мурманским шоссе и съездом на Октябрьскую набережную.