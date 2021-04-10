Художник отрицает причастность к идее выделить «ЕР» на портрете Гагарина в Чите

На стене детской спортшколы в Чите появился портрет космонавта Юрия Гагарина с надписью «Время быть пЕРвыми». Художник Алексей Литвинец заявил, что идея выделить первые буквы названия партии «Единая Россия» была не него. Ранее представители Забайкальского регионального отделения «Единой России» подтверждали, что граффити было партийным проектом. При этом идею выделить буквы «ЕР» они объясняли сначала задумкой художника, а затем — совместной работой.

«Я не знаю, чья идея. Мы точно не предлагали: "Давайте ЕР выделим". Прописано в договоре это не было. Скорее, проговорено с заказчиком»,— сказал господин Литвинец «Подъему». По словам художника, заказчиком работы был фонд, название которого он вспомнить не может.

Ранее руководитель регионального исполкома партии Екатерина Фисун говорила, что исполнитель предложил макет граффити. «Нам исполнитель предложил такой макет. Если бы он предложил медведя, то однозначно нет, потому что медведь — это прямая… Здесь этого нет»,— сказала она во время пресс-конференции (цитата по «Чита.ру»). Позднее первый замглавы исполкома Алексей Кленин сказал, что окончательный вариант был утвержден партией и художником совместно: «Мы предложили свой вариант, он нарисовал так, как это видит, и мы пришли к мнению, что нас это устраивает. Это коллегиальная работа».

Госпожа Фисун объяснила выделение «ЕР» словами: «Это просто». Господин Кленин, представители администрации Читы и глава Ингодинского района, где расположена школа, не стали отвечать на вопрос о выделении букв.